"Не для галочки": в Ярославле обсудили отстранение педагогов, которые не прошли вакцинацию

Прививку сделали 64% работников сферы образования. Фото: Ярославская областная дума

В Ярославской областной Думе обсудили допуск к работе педагогов, которые не прошли вакцинацию против коронавируса до 31 августа.

- В настоящее время в регионе, как и по всей стране, начался учебный процесс. А я напомню, что в июльском Постановлении главного санитарного врача по Ярославской области было обозначено, что декретированные слои населения должны пройти вакцинацию в срок до 31 августа. Соответственно, представители профсоюзных организаций сообщают, что руководители образовательных организаций обращаются с вопросами, что делать с непривитыми педагогами и другими работниками учреждений, - обозначил председатель Думы Михаил Боровицкий.

Согласно информации департамента здравоохранения области, прививку сделали 64% работников сферы образования. В Первомайском, Гаврилов-Ямском и Брейтовском районах вакцинировались 80% педагогов.

- Постановление принималось не для галочки, а для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье людей, в частности, педагогов. Но мы должны понимать, что и заболеваемость детей растет. И растет серьезно. Поэтому прививаться педагогам и другим работникам системы образования, не имеющим медотвод и не привившимся ранее, все равно необходимо! - отметил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Александр Звягин.