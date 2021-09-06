В Рыбинске пройдет акция по сбору автомобильных покрышек

Все собранные автомобильные покрышки вывезут на полигон «Скоково» и утилизируют. Фото: Администрация Рыбинска

С 6 по 10 сентября жители Рыбинска смогут бесплатно сдать старые автомобильные покрышки на переработку. Шины можно принести по семи адресам в городе, все они находятся на территории гаражей и кооперативов.

1. улица Пятилетки, ГК «Судостроитель» (Слип)

2. улица Качалова, ГМ напротив дома № 6 по ул. Качалова (Мехзавод)

3. улица Веденеева, ГМ напротив дома № 16 по ул. Веденеева (Переборы)

4. улица Черепанова, ГМ напротив школы № 30 (Веретье-3)

5. улица Танкистов, ГМ напротив дома № 6 по ул. Танкистов (Северный)

6. улица Орджоникидзе, ГМ «Полиграфмаш-1» (Полиграф)

7. улица Николая Невского, ГМ «Оптика» (Мариевка).

Все собранные автомобильные покрышки вывезут на полигон «Скоково» и утилизируют.