В Рыбинске пройдет акция по сбору автомобильных покрышек

Все собранные автомобильные покрышки вывезут на полигон «Скоково» и утилизируют.
Фото: Администрация Рыбинска
С 6 по 10 сентября жители Рыбинска смогут бесплатно сдать старые автомобильные покрышки на переработку. Шины можно принести по семи адресам в городе, все они находятся на территории гаражей и кооперативов.
1. улица Пятилетки, ГК «Судостроитель» (Слип)
2. улица Качалова, ГМ напротив дома № 6 по ул. Качалова (Мехзавод)
3. улица Веденеева, ГМ напротив дома № 16 по ул. Веденеева (Переборы)
4. улица Черепанова, ГМ напротив школы № 30 (Веретье-3)
5. улица Танкистов, ГМ напротив дома № 6 по ул. Танкистов (Северный)
6. улица Орджоникидзе, ГМ «Полиграфмаш-1» (Полиграф)
7. улица Николая Невского, ГМ «Оптика» (Мариевка).
Все собранные автомобильные покрышки вывезут на полигон «Скоково» и утилизируют.