Ярославец погасил долг за разбитое авто из-за чувства стыда

. Пострадавший обратился в суд за помощью Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Ярославской области нарушил правила дорожного движения. Из-за этого на дороге произошла авария, в которой был разбит чужой автомобиль. Пострадавший обратился в суд за помощью, и ведомство направило на работу виновника ДТП бумагу о долге в 79 тысяч рублей.

- После этого должник явился на прием к судебному приставу-исполнителю и погасил задолженность в полном объеме. Мужчина пояснил, что ему предстоит пройти переаттестацию, а руководство фирмы фирмы негативно относится к должникам, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области

Вот так чувство стыда напомнило должнику о честности. Сейчас пострадавший занимается ремонтом своего авто.