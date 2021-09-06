Разобрали авто на «органы»: ярославцев подозревают в хищение авто по частям

Сейчас следователи возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Происшествие случилось в Переславле-Залесском. Четверо молодых парней: 24, 25, 28 и 30 лет подобрали ключ к гаражу 38-летнего жителя и проникли в помещение. Как оказалось, внутри стоял автомобиль «ВАЗ». Не долго думая, парни разобрали машину и похитили передние двери, капот, передние крылья, акустическую полку с четырьмя аудиоколонками, а также прочие детали.

- Молодые люде не работают. Трое из них уже привлекались к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Сейчас следователи возбудили уголовное дело против подозреваемых. Расследование продолжается.