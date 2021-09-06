«Ростелеком Лицей» дарит месяц подписки новым абонентам

Фото: ПАО «Ростелеком»

В начале нового учебного года оператор сделал подарок жителям Центрального федерального округа.

С 1 сентября новые абоненты смогут воспользоваться промокодом на один месяц бесплатной подписки на образовательный сервис «Ростелеком Лицей». Получить код можно на сайте «Ростелекома», сообщили в пресс-службе компании.

«Ростелеком Лицей» - сервис, который объединяет образовательный контент по направлениям «Школа» и «Развитие». В первом разделе собраны видеоматериалы для самостоятельного изучения школьной программы и выполнения домашних заданий, а также подготовки к экзаменам. В разделе «Развитие» содержится информация о современных цифровых технологиях, здоровом образе жизни, развитии логики, памяти и многом другом. Все курсы подготовлены и записаны преподавателями и методистами из лучших школ и вузов страны.

Образовательная платформа быстро набирает популярность: за восемь месяцев 2021 года количество подписок в ЦФО выросло более чем на 10% и превысило 17 000.

Добавим, что самыми обучающимися регионами стали Москва, Московская, Воронежская и Ярославская области.