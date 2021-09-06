В Ярославле с продавца опасного дивана взыскали 230 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославский областной суд взыскал с компании, которая торгует мебелью, 230 тысяч рублей. Диван, купленный семейной парой, оказался травмоопасным.

Диван ярославцы приобрели в июне прошлого года, но первый раз разложили только в новогодние праздники, когда приехали гости.

- При трансформации дивана глава семьи почувствовал удар по пальцу левой ноги и резкую боль. Из пальца пошла кровь, ноготь был практически оторван. В больнице установили, что фаланга сломана, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Покупатели обратились с претензией к продавцу, требуя забрать диван и выплатить его стоимость, а также возместить утраченный заработок и выплатить компенсацию морального вреда. Продавец деньги выплачивать отказался и покупатели подали иск в суд.

Ответчик свою вину не признал и начал настаивать на том, что не были соблюдены правила эксплуатации дивана и мешал ковер, который перед тем, как начать раскладывать мебель, хозяева не убрали. Но товароведческая экспертиза установила, что имеет место производственный дефект мебели.

Кировский районный суд взыскал с торгового дома в пользу покупательницы, с которой был заключен договор, стоимость дивана – 112 тысяч рублей, неустойку в 15 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 5 тысяч, штраф – 25 тысяч, расходы на оплату услуг эксперта – 8 тысяч рублей. Пострадавший мужчина получил почти 66 тысяч рублей, куда вошли утраченный заработок, компенсация морального вреда, неустойка и штраф.

Истцы не согласились с суммой неустойки и компенсации морального вреда, подали апелляцию. Однако Областной суд оставил решение коллег без изменений.