Жительницу Ярославской области осудили на 5 лет за фиктивную прописку

Жительница Ростова признана виновной в фиктивной регистрации гражданина РФ по месту жительства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Ростова признана виновной в фиктивной регистрации гражданина РФ по месту жительства. 35-летней женщине дали 5 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима за то, что она прописала в своей квартире знакомую, заранее зная, что та там жить не будет.

В суде жительница Ростова полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Но, как выяснилось, подобное преступление она совершала не впервые. В том числе и это повлияло на окончательный приговор.

- Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал ранее неоднократно судимую, в том числе и за аналогичное преступление, обвиняемую виновной и назначил ей окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Правда, наказание женщине отсрочили, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.