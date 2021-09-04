В Ярославле трехлетняя девочка едва не выпала из окна 8 этажа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославле утром 2 сентября едва не произошла трагедия. На подоконнике 8-го этажа дома на проспекте Машиностроителей прохожие заметили маленького ребенка. Окно при этом было открыто.

Очевидцы сообщили об опасной ситуации в полицию, на место выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

- Мама заснула, а девочка 2018 года рождения забралась на подоконник и сумела открыть окно. В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении, семья поставлена на учет в ПДН, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В Ярославле и области этим летом произошло несколько несчастных случаев с детьми.