В Ярославле 4-летний малыш выпал из окна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославле из-за москитной сетки и недосмотра взрослых вновь пострадал ребенок: 4-летний малыш выпал из окна четвертого этажа.

ЧП произошло на улице Пирогова 24 июня. Мальчик остался в комнате без присмотра взрослых, из любопытства залез на окно и облокотился на москитную сетку. Конечно, она не выдержала напора и выпала из креплений. Вместе с ней вниз полетел и ребенок.

Малыш выжил, но сейчас с травмами находится в больнице.

- Организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.