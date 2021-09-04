Для ярославских онкобольниц в этом году закупят оборудование на 1,1 миллиарда рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году в ярославские онкологические больницы по нацпроекту "Здравоохранение" будет закуплено 32 единицы нового оборудования. Пополнится техническая база двух профильных клиник, областной взрослой и специализированного отделения областной детской больниц. Стоимость оборудования - порядка 1,1 миллиарда рублей.

До конца этого года собираются приобрести передвижной рентгеновский аппарат, ультразвуковой видеогастроскоп, видеоэндоскопический комплекс, видеоодуоденоскоп, наркозно-дыхательные аппараты и аппараты искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги. Дополнительно будут закуплены ширококанальный бронхоскоп, УЗИ-аппарат экспертного класса и два аппарата для воздушно-плазменной обработки.

– Самым весомым приобретением станет компьютерный томограф для топометрии. Его стоимость – порядка 62 миллионов рублей, – пояснил главный врач областной онкологической больницы Павел Нестеров. – Новый томограф планируем использовать для разметки сеансов лучевой терапии. Это позволит высвободить имеющиеся КТ аппараты для диагностики опухолевой патологии, а также увеличить количество сеансов разметки и тем самым повысить доступность лучевой терапии.