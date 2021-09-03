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Общество3 сентября 2021 16:33

В Ярославской области ожидается сильный ветер

Спасатели опубликовали экстренное предупреждение
Полина Вачнадзе
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Спасатели опубликовали экстренное предупреждение

Спасатели опубликовали экстренное предупреждение

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области с 18 часов 3 сентября до 18 часов 4 сентября ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Об этом со ссылкой на Ярославский ЦГМС предупредили в Управлении МЧС.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов. Так же прогнозируется вероятность случаев травматизма среди населения, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.