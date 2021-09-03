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Общество3 сентября 2021 15:50

Далеко не ушел: рыбинского похитителя крышек от колодцев заставили вернуть похищенное обратно

Из-за преступлений мужчины пострадал бюджет города
Влада Красоткина
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Местный житель похитил с дорог крышек от ливневых колодцев на 57 тысяч рублей.

Местный житель похитил с дорог крышек от ливневых колодцев на 57 тысяч рублей.

Фото: Администрация Рыбинска

Забрать городское имущество себе и остаться незамеченным не получилось. В Рыбинске местный житель похитил с дорог крышек от ливневых колодцев на 57 тысяч рублей. Мало того, что из-за преступления рыбинца пострадал бюджет города, так и здоровье жителей подвергалось опасности. Очень легко было оступиться и провалиться в яму.

- Гражданину грозил реальный срок. Что бы изменить его на условный, он добровольно возместил ущерб в размере 57 тысяч рублей, - пояснила директор департамента имущественных и земельных отношений Наталия Поткина.

За последние два года на дороги Рыбинска вернули 79 крышки с ливневки. В 2020 году вандалы украли 53 люка, а в 2021 - 26.