Далеко не ушел: рыбинского похитителя крышек от колодцев заставили вернуть похищенное обратно

Местный житель похитил с дорог крышек от ливневых колодцев на 57 тысяч рублей. Фото: Администрация Рыбинска

Забрать городское имущество себе и остаться незамеченным не получилось. В Рыбинске местный житель похитил с дорог крышек от ливневых колодцев на 57 тысяч рублей. Мало того, что из-за преступления рыбинца пострадал бюджет города, так и здоровье жителей подвергалось опасности. Очень легко было оступиться и провалиться в яму.

- Гражданину грозил реальный срок. Что бы изменить его на условный, он добровольно возместил ущерб в размере 57 тысяч рублей, - пояснила директор департамента имущественных и земельных отношений Наталия Поткина.

За последние два года на дороги Рыбинска вернули 79 крышки с ливневки. В 2020 году вандалы украли 53 люка, а в 2021 - 26.