Предложение пожениться от женщины готов услышать лишь каждый третий мужчина в Ярославле

Лишь один из трех мужчин-ярославцев позитивно воспримет предложение своей дамы отправиться в ЗАГС Фото: Тимур ХАНОВ

Лишь один из трех мужчин-ярославцев позитивно воспримет предложение своей дамы отправиться в ЗАГС. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob после опроса, в котором приняли участие 1600 жителей Ярославля.

При этом большинству мужчин нравится, когда женщина делает первый шаг при знакомстве и первой предлагает романтические отношения.

- Инициативу дамы при знакомстве с мужчиной и в начале романтических отношений положительно оценивают 38 и 37% ярославцев соответственно. А вот к ситуации, когда женщина делает мужчине предложение вступить в брак, позитивно относится уже меньшее число жителей в Ярославле - 24%, - пояснили сотрудники сервиса.

Что касается женщин, то они в два раза реже мужчин положительно оценивали подобные ситуации. Но к предложению руки и сердца, исходящему от прекрасной половины человечества, ярославны по большей части отнеслись спокойно-нейтрально.

Как отметили сотрудники SuperJob, чем старше были респонденты, тем чаще они хорошо относились к женской инициативе и в начале отношений и при вступлении в брак.