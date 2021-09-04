Предложение пожениться от женщины готов услышать лишь каждый третий мужчина в Ярославле

Лишь один из трех мужчин-ярославцев позитивно воспримет предложение своей дамы отправиться в ЗАГС
Фото: Тимур ХАНОВ
Лишь один из трех мужчин-ярославцев позитивно воспримет предложение своей дамы отправиться в ЗАГС. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob после опроса, в котором приняли участие 1600 жителей Ярославля.
При этом большинству мужчин нравится, когда женщина делает первый шаг при знакомстве и первой предлагает романтические отношения.
- Инициативу дамы при знакомстве с мужчиной и в начале романтических отношений положительно оценивают 38 и 37% ярославцев соответственно. А вот к ситуации, когда женщина делает мужчине предложение вступить в брак, позитивно относится уже меньшее число жителей в Ярославле - 24%, - пояснили сотрудники сервиса.
Что касается женщин, то они в два раза реже мужчин положительно оценивали подобные ситуации. Но к предложению руки и сердца, исходящему от прекрасной половины человечества, ярославны по большей части отнеслись спокойно-нейтрально.
Как отметили сотрудники SuperJob, чем старше были респонденты, тем чаще они хорошо относились к женской инициативе и в начале отношений и при вступлении в брак.