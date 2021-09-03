В Ярославской области на пьяного мужчину оформил кредит его трезвый знакомый

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

20-летний житель Тутаева Ярославской области обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он оформил на своего знакомого кредит, воспользовавшись тем, что приятель был пьян и не понимал, что происходит. Ущерб для потерпевшего составил 113 тысяч рублей.

Встреча, которая вылилась в уголовное дело, произошла 1 апреля этого года на улице в Тутаеве. Пьяный мужчина попросил знакомого съездить с ним в банк, чтобы получить перевыпущенную карту.

- После того, как карта была получена, обвиняемый, воспользовавшись тем, что знакомый находится в состоянии сильного опьянения, забрал у него документы и сим-карту и оформил кредит. Паспорт позже вернул, а сим-карту оставил себе. Когда кредит одобрили и деньги поступили на счет потерпевшего, тутаевец при помощи мобильного банка перевел их на свой счет, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Когда пьяный мужчина протрезвел и понял, что без его ведома на него оформили кредит, он обратился в полицию. Предприимчивый приятель свою вину признал. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в суде.