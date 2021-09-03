Ярэнерго обеспечило электроснабжение новой станции водоподготовки в Красных Ткачах

Фото филиала "Россети Центр Ярэнерго"

В рамках реализации программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» специалисты «Россети Центр Ярэнерго» обеспечили запрашиваемой мощностью новую станцию водоочистки в поселке Красные Ткачи.

Для подключения объекта к электрическим сетям по договору на технологическое присоединение была выполнена установка прибора учета с трансформаторами тока, проведены пусконаладочные работы на оборудовании. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств станции составила 75 кВт.

На сегодня в Красных Ткачах проживает около 4,5 тысяч человек. Благодаря работе новой станции очищенная вода появится во всех жилых домах поселка, подключенных к центральной системе водоснабжения. Запустить ее в эксплуатацию планируется до конца 2021 года.

Стоит отметить, что работы по подключению к сетям Ярэнерго объектов жизнеобеспечения ведутся постоянно. Так, например, в третьем квартале 2021 года энергетики обеспечат необходимой мощностью еще один новый комплекс по программе «Чистая вода» - станцию водоподготовки воды из подземных источников в Пошехонье. Для этого будут построены 2 участка воздушной линии электропередачи 0,4 кВ и проведена реконструкция существующей трансформаторной подстанции с заменой силового трансформатора на более мощный – 250 кВА. Присоединяемая мощность составит 125 кВт.

- Надежное и качественное электроснабжение объектов жизнеобеспечения относится к важным направлениям нашей работы. Кроме того, обеспечивая подключение к сетям строящихся станций водоподготовки, мы вносим вклад в модернизацию систем водоснабжения с использованием перспективных технологий и, как следствие, в повышение качества питьевой воды, - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.