В Ярославской области мусорный оператор оштрафован за отказ делать перерасчет за комуслугу

ООО «Хартия» отказывалась пересчитывать плату за вывоз ТБО Фото: Полина Вачнадзе

ООО «Хартия», мусорный оператор Ярославской области, оштрафовано на 300 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ярославского УФАС, компания неправомерно отказывала потребителям в перерасчете платы за обращение с твердыми бытовыми отходами, тем самым ущемляла права ярославцев и нарушала закон о «Защите конкуренции».

- В ответах на заявления граждан компания указывала на отсутствие оснований для перерасчета платы за коммунальную услугу «обращение с ТКО», обосновывая его тем, что неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещения не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, - пояснили в УФАС по Ярославской области.

Такой ответ «Хартия» давала не зависимо от того, представил заявитель документы, подтверждающие его отсутствие, или нет.

Однако УФАС сочло, что потребитель имеет право на перерасчет платы за комуслугу, если он временно не проживал в помещении и может подтвердить свое отсутствие документально.

- УФАС пришло к выводу, что игнорирование требований, установленных Правилами N354, позволило ООО «Хартия» укреплять свое доминирующее положение на товарном рынке, а также получать необоснованные преимущества. Не оказывая соответствующую коммунальную услугу по обращению с ТКО и не реагируя надлежащим образом на обращения потребителей на перерасчет платы, Общество имело необоснованную возможность получать с потребителей денежные средства за поставляемый ресурс в полном объеме, - пояснили в Управлении ФАС.

«Хартия» должна устранить нарушения и выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Компания обратилась в Арбитражный суд, решив обжаловать действия УФАС, однако, суд согласился с доводами Управления. Второй арбитражный суд также оставил апелляционную жалобу «Хартии» без удовлетворения.