31-летний ярославец обокрал родную мать

Сын признался в содеянном и вернул все деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У 31-летний мужчины из Ярославля был доступ к счетам матери. В марте этого года у ребенка судя по всему закончились деньги на карманные расходы, поэтому он решил воспользоваться чужой картой и снял со счета родителя 12 тысяч рублей.

- Ярославец незаконно за несколько раз похитил денежные средства на сумму более 12 тысяч рублей, переведя их на выбранные счета банковских карт и номера сотовых телефонов, распорядившись суммами впоследствии по своему усмотрению, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Когда уголовная ответственность "постучала в дверь" сыночка - он признался в содеянном и вернул все деньги. За преступление суд назначил ярославцу лишение свободы на год условно, учитывая смягчающие обстоятельства.