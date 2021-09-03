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Происшествия3 сентября 2021 8:30

Проломил голову: ярославца подозревают в убийстве 56-летнего мужчины

По версии следствия, подозреваемый был пьян во время драки
Влада Красоткина
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Подозреваемый показывает, как избивал мужчину.

Подозреваемый показывает, как избивал мужчину.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Проломил голову: ярославца подозревают в убийстве 56-летнего мужчины

По версии следствия, подозреваемый был пьян

Рюмка за рюмкой, пьяная ссора и в результате смерть. В Ростове Великом Ярославской области местного жителя подозревают в убийстве 56-летнего мужчины.

- По данным следствия, подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по улице Малая Заровская в состоянии алкогольного опьянения поругался с 56-летним мужчиной и избил его кулаками по голове, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму и от этого скончался. Сейчас расследование дела продолжается.