В лесу Рыбинского района пропала 80-летняя пенсионерка

Пропавшая ушла по грибы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинском районе около СНТ «Петушки» пропала 80-летняя Зинаида Грибашова. Женщина ушла в лес рано утром 1 сентября по грибы.

- Рост Зинаиды Васильевны 165 сантиметров, худощавое телосложение, лицо худое. Волосы седые, собраны в пучок, носит очки. Была одета в плащ темного цвета. На голове белый платок. С собой было ведро синего цвета, - сообщили в пресс-службу УМВД по Ярославской области.

Сейчас полиция вместе с волонтерами ведет поиски пропавшей. Если вы что-то знаете о местонахождении Зинаиды Васильевны, то сообщите об этом по телефону: «02», «102» или по телефону 8 (4855) 21-00-11.