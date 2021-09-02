Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 18:13

В Ярославле 5 сентября ограничат движение транспорта

В связи с проведением полумарафона «Золотое кольцо»
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В городе с 6 до 17:30 часов ограничат движение для машин.

В городе с 6 до 17:30 часов ограничат движение для машин.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 5 сентября пройдет спортивный полумарафон «Золотое кольцо». В связи с этим в городе с 6 до 17:30 часов ограничат движение для машин на участках улиц: Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Пятницкий съезд, Красный съезд, Флотский спуск, Суркова, Первомайская, Революционная, Почтовая, Подзеленье, Максимова, Трефолева, Андропова, Кирова, Нахимсона, Советская, Советская площадь, площадь Челюскинцев, Кедрова, Народный переулок, Советский переулок и Волжский спуск.

Помимо этого, с 18 часов 4 сентября до окончания мероприятия 5 сентября будут действовать ограничения для стоянки и остановки автомобилей в районе проведения полумарафона.