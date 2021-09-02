В Ярославле 5 сентября ограничат движение транспорта

В городе с 6 до 17:30 часов ограничат движение для машин. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 5 сентября пройдет спортивный полумарафон «Золотое кольцо». В связи с этим в городе с 6 до 17:30 часов ограничат движение для машин на участках улиц: Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Пятницкий съезд, Красный съезд, Флотский спуск, Суркова, Первомайская, Революционная, Почтовая, Подзеленье, Максимова, Трефолева, Андропова, Кирова, Нахимсона, Советская, Советская площадь, площадь Челюскинцев, Кедрова, Народный переулок, Советский переулок и Волжский спуск.

Помимо этого, с 18 часов 4 сентября до окончания мероприятия 5 сентября будут действовать ограничения для стоянки и остановки автомобилей в районе проведения полумарафона.