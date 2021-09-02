В Ярославле в школе имени Ивана Ткаченко открыли музей «Хоккейное братство»

Экспозиция посвящена погибшей команде «Локомотив» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославской школе №9, которая теперь носит имя Ивана Ткаченко, открылась экспозиция «Хоккейное братство». Экспозиция посвящена хоккейной команде «Локомотив», погибшей в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Здесь можно увидеть амуницию и другие личные вещи игроков разбившейся команды.

Первыми выставку посетили ученики школы №9 и отец Ивана Ткаченко Леонид Ткаченко.

- Создание музея - очень хорошая и правильная идея. Это станет еще одним центром памяти погибших ребят. Видно, что на создание музея потрачено много усилий, он сделан с большой любовью. Думаю, что данная экспозиция будет интересна и детям, которые здесь учатся, и всем горожанам, - сказал Леонид Ткаченко.

10 сентября на экраны выйдет художественный фильм «Небесная команда», средства от проката пойдут на поддержку музея. Его создатели не собираются останавливаться на тех экспонатах, что уже есть и будут пополнять выставку.

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