В Рыбинске пройдет матч памяти хоккейной команды «Локомотив»

7 сентября на лед выйдут команды «Полет» и «Молот». ФОТО: администрация Рыбинска

7 сентября в Рыбинске на ледовой арене Дворца спорта «Полет» пройдет матч памяти хоккейной команды «Локомотив». Начало матча в 18:20, вход свободный.

Перед началом соревнования, в котором примут участие команды «Полет» и «Молот», состоится возложение цветов к мемориальной доске. Церемония начнется в 17:30 и продолжится концертом памяти.

В хоккейной команде «Локомотив», которая погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, играли два спортсмена из Рыбинска – Максим Шувалов и Никита Клюкин.

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