В Ярославле 2 сентября отключат электричество: адреса

Сегодня, 2 сентября, в Ярославле отключат электричество. Без света с 9 утра до 16 часов останутся жители следующих адресов:

- ул. Суздальская, 17, 19а, 21, 23, 25 - пер. Минина, 10, 12, 12к. 2 - пос. Починки 1-я лин., 1 - ул. Бахвалова, 40 - ч/с пер. Воровского - ул. Бабушкина - ул. Закгейма - ул. Воровского - ул. Войкого - ул. Бахвалова - пос. Починки 1-я лин., 6-я лин - ул. 1-я Иваньковская, 18, 24 - ул. 4-я Иваньковская, 19 - ч/с ул. 1, 2, 3, 4-я Иваньковские - пер. 1-й Иваньковский, 3-9 - пер. 2-й Иваньковский, 34-40 - ч/с ул. Будкина, 5 - пер. Щемиловский, 2, 4 - ул. Мамонтова, 7-17, 14-18 - ул. Тулупова, 20-42, 22а - ул. Стачек, 1а, 3а, 3-47, 8-46 - ул. Антипина, 3-9, 14 - пр-д Овинный, 6, 8 - ул. Носкова, 17 - ул. Лекарская, 50 - ул. Чкалова, 52, 52а, 52б - ул. К. Либкнехта, 53, 53а, 53б, 55 - ул. Жукова, 8/51, 10, 10а14а, 16а - ч/с пер. 2, 3-й Тормозные - ул. 1, 2-я Тормозные - ул. Алексеева П. - пер. Алексеева П. - пер. 1, 2-й Транспортные - ул. Куйбышева - ч/с пос. 2-ое Брагино 16, 27, 29-я лин. С 9 утра до 13:99 света не будет в домах №№2, 4 и 4а на проспекте Ленина.

С 9:00 до 12:00 электричество отключат по адресам:

- ул. Автозаводская, 57, 57а, 59, 59а, 59б, 61, 61а, 61б - ул. К. Либкнехта, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54 - ул. Добрынина, 1/63, 3, 5, 7.