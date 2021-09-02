В Ярославле два района остались без воды из-за ливня

Утечка была выявлена специалистами ярославского водоканала 2 сентября в 7 часов 15 минут Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле из-за вчерашнего сильного ливня жители двух районов города – Красноперекопского и Фрунзенского – испытали проблемы с холодной водой.

Как сообщает ИА REGNUM, в «Ярославльводоканале» проблему связали с дождем, который прошел в Ярославле 1 сентября. Произошло подмывание грунта и это стало причиной перелома трубопровода, который находится в районе Нефтестроя.

- Утечка была выявлена специалистами ярославского водоканала 2 сентября в 7 часов 15 минут. В 7:35 было сделано переключение водоснабжения на другой трубопровод. Подача воды в дома не прекращалась. В течение 20 минут в процессе переключения давления холодной воды в домах Красноперекопского и Фрунзенского районов было пониженным, - пояснили в компании.