Ярэнерго в 2021 году выполнит расчистку просек на 40% больше запланированного объема

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» в 2021 году расчистит 1616 гектаров просек воздушных линий различных классов напряжения. Первоначальный план включал всего 1165 гектар, таким образом, объём работ увеличен почти на 40%. Дополнительная расчистка будет сделана в Некрасовском, Угличском, Борисоглебском, Брейтовском, Переславском, Рыбинском, Большесельском и Ярославском муниципальных районах.

Изменения произошли за счет увеличения планов по расчистке и расширению просек вдоль линий электропередачи низкого и среднего класса напряжения 0,4-10 кВ. Так, от деревьев и кустарников будет расчищено 899,3 гектара вместо запланированных 448,3. Также до конца года планируются расчистить 716,8 гектаров вдоль линий классом напряжения 35-110 кВ.

По состоянию на 31.08.2021 работы выполнены более чем на 60% от плана.

Расчистка просек является одним из основных мероприятий по подготовке филиала к зиме: деревья и кустарники, растущие вдоль воздушных линий, при несвоевременном удалении могут стать причиной нарушения энергоснабжения потребителей. Риск аварийной ситуации повышается при неблагоприятных погодных условиях – обильных осадках, ледяных дождях, сильном шквалистом ветре. В осенне-зимний период часто происходит сочетание сразу нескольких подобных факторов. Поэтому специалисты Ярэнерго стараются произвести плановую вырубку и опиловку до сезонного ухудшения погодных условий – до конца осени.

Для повышения эффективности процесса при расчистке просек используется специализированная техника, в том числе повышенной проходимости: различные тракторы, бульдозеры, экскаваторы, автогидроподъемники. В распоряжении энергетиков также есть специальный измельчитель древесины – мульчер. Он предназначен для валки древесно-кустарной растительности с последующим ее измельчением до остатков, которые не требуют дополнительной утилизации, так как из-за небольших размеров они смешиваются с верхним слоем почвы. В местах, где применение техники невозможно, расчистка территории ведется вручную с применением современных инструментов: бензопил и кусторезов.

- Минувшая зима, сопровождавшаяся частыми обильными снегопадами, подтвердила значимость работы по расчистке просек. Приведение их в нормативное состояние позволяет избежать падений ослабленных деревьев на линии электропередачи, сокращает вероятность технологических нарушений и направленно на обеспечение стабильной работы энергооборудования, - подчеркнул и.о. заместитель генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.