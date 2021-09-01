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Происшествия1 сентября 2021 16:27

Авария на Тутаевском шоссе в Ярославле: легковушка «ушла» под грузовую машину

По словам очевидцев, за рулем легкового автомобиля находилась девушка
Полина Вачнадзе
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Основной удар пришелся на место водителя легковушки. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Основной удар пришелся на место водителя легковушки. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Сегодня, 1 сентября, на Тутаевском шоссе у областной детской больницы произошла серьезная авария. "Рено" на полной скорости въехал в грузовую машину. Основной удар пришелся на место водителя легковушки.

Подробности ДТП уточняются.

По словам очевидцев, за рулем "Рено" находилась девушка.

- Человек в тяжелом состоянии, оказывал помощь и все рядом находившиеся. Забрала «скорая», - пишет в группе «Ярославль LIVE» Сергей Кеня.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области, водитель автомобиля "Рено" доставлен в медучреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД,

Информация будут дополняться.