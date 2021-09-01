Жительница Рыбинска украла из магазина 17 бутылок со спиртным Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию Рыбинска поступило сообщение о том, что из магазина в Заволжском микрорайоне украли алкоголь общей стоимостью более пять тысяч рублей. Правоохранительные органы установили подозреваемую в преступлении. Ею оказалась 39-летняя жительница микрорайона Волжский. Она призналась в краже и рассказала о том, что в течении нескольких дней похищала бутылки спиртного из магазина.

- По статье «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается, - сообщили в МУ МВД России «Рыбинское».