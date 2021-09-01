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Происшествия1 сентября 2021 17:30

Жительница Рыбинска украла из магазина 17 бутылок со спиртным

Она похищала продукцию в течение нескольких дней
Анастасия Голубева
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Жительница Рыбинска украла из магазина 17 бутылок со спиртным

Жительница Рыбинска украла из магазина 17 бутылок со спиртным

Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию Рыбинска поступило сообщение о том, что из магазина в Заволжском микрорайоне украли алкоголь общей стоимостью более пять тысяч рублей. Правоохранительные органы установили подозреваемую в преступлении. Ею оказалась 39-летняя жительница микрорайона Волжский. Она призналась в краже и рассказала о том, что в течении нескольких дней похищала бутылки спиртного из магазина.

- По статье «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается, - сообщили в МУ МВД России «Рыбинское».