Во Фрунзенском районе Ярославля открылась новая школа Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 1 сентября, в Ярославле открылась новая школа №91 на улице Чернопрудной. В нее пришли учиться 950 школьников, из которых 200 –первоклашки.

- В классах установлены компьютеры и современное инженерное оборудование для углублённого освоения робототехники, физических и химических процессов. Здесь есть просторные кабинеты, два спортивных зала, актовый зал, библиотека и большая столовая. Рядом со школой — футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки, - рассказал мэр Владимир Волков.

В мэрии города пояснили, что обучение в школе №91 будет ориентировано на поступление ребят в вузы по специальностям, связанным с биоинженерией, архитектурой, химическими и физическими процессами.