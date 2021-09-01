В Ярославле 10 сентября ограничат стоянку и остановку машин в Кировском районе

10 сентября ограничат стоянку и остановку машин в Кировском районе Ярославля Фото: Мэрия Ярославля

10 сентября в Ярославле у школы по спортивной борьбе, которая находится на улице Свободы, откроют стелу памяти подполковнику ФСБ Владимиру Лататуеву.

- В период проведения церемонии открытия стелы на внутриквартальном проезде от улицы Свободы до улицы Чехова будет временно ограничена стоянка и остановка транспортных средств до 14 часов, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Владимир Лататуев погиб в 2000 году в Чеченской Республике при исполнении служебного долга. 16 апреля во время выполнения боевой задачи подполковник попал под огонь боевиков. Владимир Лататуев награжден Орденом Мужества посмертно.