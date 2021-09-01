В Ярославле изменила расписание работы двух автобусов

В Ярославле с 1 сентября изменился режим работы автобуса №49. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле с 1 сентября изменился режим работы автобуса №49.

- На маршрут добавлены пять дополнительных автобусов, чтобы транспорт ходил чаще, - сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Уменьшится интервал движения и у автобуса №18.

Кроме того, на маршруте №42 шесть автобусов среднего класса заменили на транспорт большего класса. Замена произошла и на маршруте №13: семь машин малой вместимости заменили на автобусы среднего класса. А на маршрут №2 вместо небольших машин вышли автобусы средней вместимости.