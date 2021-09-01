На Юршинском острове в Рыбинском районе сгорел «Белый дом»

На Юршинском острове, загорелся «Белый дом». ФОТО: телеканал "Рыбинск40"

В Рыбинском районе, на Юршинском острове, загорелся «Белый дом». Сообщение о возгорании пожарным пришло около 4 часов утра, но чтобы добраться до места огнеборцам потребовалось время и лодка – других способов попасть на остров нет.

- На Юршинском острове горит «Белый дом». Он выстоял в самые страшные годы нашей истории, но не пережил наше время. Грустно… Больно… - пишет автор постав в группе «Подслушано в Рыбинске» ВКонтакте.

Горит «Белый дом» уже во второй раз, но в прошлый его удалось отстоять. Сейчас, сообщают очевидцы, спасти здание вряд ли получится – рухнул второй этаж.

Рыбинцы не исключают версию поджога и вспоминают, каким был «Белый дом» раньше.

- Хороший дом отдыха был в 70-е, как и домики (база кабельного завода) в сосновом лесу. Каждое лето отдыхали с родителями. Жаль… - пишет Марина Маринина.

- Классная усадьба. В детстве там новый год справляли. Жаль, что не сохранили. Кусты убрать, шикарный вид с воды, - вспоминает Михаил Рыбинский.

- Там можно было исторические фильмы снимать про 30-е годы, туристам показывать, музей сделать. Никому ничего не надо, - сокрушается Наталья Куклинская.