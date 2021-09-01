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Общество1 сентября 2021 13:56

В Переславле приставы за долги арестовали имущество похоронного агентства

Памятники и прочее имущество собираются выставить на торги и ими уже активно интересуются фирмы-конкуренты
Полина Вачнадзе
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В Переславле-Залесском судебные приставы арестовали имущество похоронного агентства

В Переславле-Залесском судебные приставы арестовали имущество похоронного агентства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Переславле-Залесском судебные приставы арестовали имущество похоронного агентства. Его хозяйка, несмотря на хороший доход, не считала нужным платить налоги и за коммунальные услуги. Женщина накопила долг – 223 тысячи рублей.

Чтобы подвигнуть переславну заплатить по счетам, приставы наложили арест на товар ритуальной фирмы.

- Гражданка пообещала в кратчайшие сроки рассчитаться с долгом. Однако, если она этого не сделает, то имущество реализуют с торгов, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

И уточнили, что покупатели на него уже имеются – товаром активно интересуются фирмы-конкуренты.