В Рыбинске пассажиры автобуса, попавшего в аварию, чуть не побили велосипедиста

В Рыбинске под горячую руку пассажиров автобуса, попавшего в ДТП, чуть не угодил велосипедист. Скриншот с видео, группа "Рыбинск ДТП ЧП" ВКонтакте

В Рыбинске под горячую руку пассажиров автобуса, попавшего в ДТП, чуть не угодил велосипедист.

31 августа на Переборском тракте водитель автобуса едва не сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Чтобы избежать наезда, водитель ПАЗа вильнул в сторону встречной полосы и врезался в «Сузуки», за рулем которой сидела женщина. Она получила травмы.

После того, как двери автобуса открылись, один из пассажиров подбежал к велосипедисту и с силой его толкнул. Мужчина упал. Остальные пассажира явной агрессии не демонстрировали, но наверняка сказали рыбинцу немало «добрых» слов. При этом мало кто догадался подойти к легковушке и узнать о самочувствии водителя. Первым к ней подбежал сотрудник полиции.

На месте аварии, обстоятельства которой будут устанавливаться, работали сотрудники полиции, спасатели и медики. В комментариях к посту о ДТП многие рыбинцы сошлись во мнении, что велосипедист не виноват, не внимателен был водитель автобуса.