Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2021 13:06

В Рыбинске пассажиры автобуса, попавшего в аварию, чуть не побили велосипедиста

Пассажиры сочли его виновным в ДТП
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Рыбинске под горячую руку пассажиров автобуса, попавшего в ДТП, чуть не угодил велосипедист. Скриншот с видео, группа "Рыбинск ДТП ЧП" ВКонтакте

В Рыбинске под горячую руку пассажиров автобуса, попавшего в ДТП, чуть не угодил велосипедист. Скриншот с видео, группа "Рыбинск ДТП ЧП" ВКонтакте

В Рыбинске под горячую руку пассажиров автобуса, попавшего в ДТП, чуть не угодил велосипедист.

31 августа на Переборском тракте водитель автобуса едва не сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Чтобы избежать наезда, водитель ПАЗа вильнул в сторону встречной полосы и врезался в «Сузуки», за рулем которой сидела женщина. Она получила травмы.

После того, как двери автобуса открылись, один из пассажиров подбежал к велосипедисту и с силой его толкнул. Мужчина упал. Остальные пассажира явной агрессии не демонстрировали, но наверняка сказали рыбинцу немало «добрых» слов. При этом мало кто догадался подойти к легковушке и узнать о самочувствии водителя. Первым к ней подбежал сотрудник полиции.

На месте аварии, обстоятельства которой будут устанавливаться, работали сотрудники полиции, спасатели и медики. В комментариях к посту о ДТП многие рыбинцы сошлись во мнении, что велосипедист не виноват, не внимателен был водитель автобуса.

Смотреть видеосюжет
В Рыбинске пассажиры автобуса, попавшего в аварию, чуть не побили велосипедиста
В Рыбинске пассажиры автобуса, попавшего в аварию, чуть не побили велосипедиста
Видео от Рыбинск ДТП ЧП