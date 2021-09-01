В Ярославле нашли мертвым 16-летнего подростка

Юношу нашли мертвым. ФОТО: группа ЯРОО Поиск детей и взрослых «ЯрСпас»

31 августа в ярославских пабликах появилась информация о поиске 16-летнего Никиты Бесчастного. Юноша ушел из дома в Дзержинском районе и пропал.

Не прошло и суток с его исчезновения, как пришла трагическая новость – Никиту нашли мертвым.

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования друзьям, родным и близким Никиты. Огромная благодарность пешим, вело- и автоволонтерам, которые принимали участие в ночных поисках. Спасибо за репосты и распространение информации. Мы, к сожалению, не успели, - написали волонтеры в группе ЯРОО Поиск детей и взрослых «ЯрСпас».

Сейчас устанавливаются причины смерти юноши. По предварительным данным, криминальной составляющей здесь нет.