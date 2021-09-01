Полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев посетил ЦУС «Россети Центр» в Рязани

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский продемонстрировал полпреду Президента России Игорю Щеголеву, а также губернатору Рязанской области Николаю Любимову возможности Центра управления сетями, который был открыт в конце прошлого года и на сегодняшний день обслуживает территорию площадью 40 тыс. кв. км. Центр работает на базе современных отечественных информационных интеллектуальных систем, в режиме реального времени обеспечивает оперативное и ситуационное управление более 27 тыс. км. линий электропередачи 0,4-220 кВ, 6,5 тыс. подстанций 6-10 кВ и 153 подстанции 35-110 кВ, от которых зависит электроснабжение более 1,1 млн человек.

- В регионах присутствия наших компаний мы стараемся работать на перспективу, развивать инфраструктуру энергокомплекса таким образом, чтобы уже сегодня решать задачи завтрашнего дня. Центр управления сетями стал важным шагом в достижении приоритетных целей по росту надежности, качества и безопасности электроснабжения. Также он позволяет отвечать на запросы будущего – развивать дополнительные услуги и сервисы для удовлетворения потребностей наших заказчиков, – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул видимую динамику масштабных преобразований электросетевого комплекса и высоко оценил качество и уровень взаимодействия с руководством Обществ по вопросам бесперебойного энергоснабжения региона.

- С открытием высокотехнологичного ЦУС, безусловно, повысился уровень надежности энергоснабжения жителей. Такие объекты расширяют возможности региона для устойчивого развития городских и сельских территорий, перспективных индустриальных площадок, что положительно скажется на привлечении в Рязанскую область инвестиций, – отметил Николай Любимов.

- Безусловная ценность подобных объектов в том, что они созданы на базе самых современных отечественных интеллектуальных систем. Работа Центра нацелена на будущее, но насущные задачи региона он решает уже сегодня. Именно такие инновации определяют уровень и качество жизни наших граждан в сфере электроснабжения, - поделился впечатлением от посещения ЦУСа Игорь Щеголев.