В Ярославской области прекратили поиски пропавшего без вести мужчины

Грибника в переславских лесах искали ровно месяц Фото: Полина Вачнадзе

28 июля в Переславском районе недалеко от деревни Лыченцы пропал грибник – 64-летний мужчина. Мужчина ушел в лес и перестал выходить на связь.

28 августа, ровно через месяц, его тело обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

- В результате действий по поиску, в лесном массиве вблизи деревни Лыченцы был обнаружен труп указанного мужчины. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, - пояснили в ведомстве.

В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, с целью установления точной причины смерти назначена медицинская судебная экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия.