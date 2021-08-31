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Происшествия31 августа 2021 9:00

Угрожал ножом кассиру: жителя Ярославля признали виновным в разбое

Он похитил из кассы офиса 26 тысяч рублей
Анастасия Голубева
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Он похитил из кассы офиса 26 тысяч рублей

Он похитил из кассы офиса 26 тысяч рублей

Фото: Александр РОГОЗА

27-летний житель Дзержинского района Ярославля, который уже был неоднократно судим, признан виновным в разбое. Установлено, что в мае этого года мужчина в нетрезвом виде зашел в офис финансовой организации на Ленинградском проспекте. Он вытащил нож и начал угрожать сотруднице. Женщина, испугавшись за свою жизнь, открыла кассу и отдала злоумышленнику 26 тысяч рублей.

- В рамках расследования уголовного дела обвиняемый, ранее судимый за угон и умышленное уничтожение чужого имущества, признал вину в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Суд назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.