Бросил камень в автомобиль: в Рыбинске мужчина испортил машину знакомой

Полиция начала искать злоумышленников Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранее в полицию Рыбинска обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестные повредили ей машину «Киа». Сумма ущерба – около 27 тысяч рублей.

Полиция начала искать злоумышленников и нашла – 26-летний житель Рыбинска признался в содеянном. Они поссорились с потерпевшей и после этого мужчина бросил ей камень в машину, повредив стекло и капот.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества», - сообщили в МУ МВД России «Рыбинское».