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Происшествия29 августа 2021 16:30

Бросил камень в автомобиль: в Рыбинске мужчина испортил машину знакомой

Сумма ущерба – около 27 тысяч рублей
Анастасия Голубева
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Полиция начала искать злоумышленников

Полиция начала искать злоумышленников

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранее в полицию Рыбинска обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестные повредили ей машину «Киа». Сумма ущерба – около 27 тысяч рублей.

Полиция начала искать злоумышленников и нашла – 26-летний житель Рыбинска признался в содеянном. Они поссорились с потерпевшей и после этого мужчина бросил ей камень в машину, повредив стекло и капот.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества», - сообщили в МУ МВД России «Рыбинское».