«Урал» смял две машины: военного признали виновным в ДТП с двумя погибшими

"УРАЛ" буквально расплющил "Ниву". ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Четыре года лишения свободы в колонии-поселении получил военнослужащий Руслдан Остапенко. Солдат срочник находился за рулем военного «Урала», который врезался в две гражданские машины – «Ниву» и «Газель». Водители погибли на месте ДТП.

- Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Ярославскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему по призыву Руслану Остапенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил вождения или эксплуатации специальной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», - прокомментировали в военном Следственном комитете.

Страшная авария, которая унесла жизни двух человек, произошла 17 июня прошлого года у поселка Петровск Ростовского района. В колонную военной техники въехали «Нива» и «Газель». В итоге «Нива» попала под колеса «Урала», легковушку буквально расплющило тяжелой техникой. У «Газели» оказалась сильно повреждена кабина.

Приговор в законную силу не вступил. Вероятно, что подсудимый будет его обжаловать.