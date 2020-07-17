Легковушку раздавил Урал: в Ярославской области произошло ДТП с военными грузовиками
Сегодня, 17 июля, утром произошло жуткое ДТП в районе поселка Петровск. По словам очевидцев, по дороге шла колонна военных грузовиков в сопровождении машины ГАИ. В колонну затесались легковушка и Газель. В результате «Нива» оказалась под колесами Урала. Легковой автомобиль раздавило в буквальном смысле слова. Газель тоже «встретилась» с военным грузовиком, у нее сильно повреждена передняя часть.
В социальных сетях появилось видео с места аварии.
- Вот почему нельзя влезать в колонну, - прокомментировали увиденное ярославцы.
По словам очевидцев, погибли два человека, один находился в «Ниве», второй - в Газели.
В настоящее время на месте аварии работает полиция. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU