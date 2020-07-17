Легковушку раздавил Урал: в Ярославской области произошло ДТП с военными грузовиками

17 Июль 2020 2020-07-17T11:21:34+03:00

Легковушка оказалась под колесами Урала. ФОТО: скриншот с видео группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

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Сегодня, 17 июля, утром произошло жуткое ДТП в районе поселка Петровск. По словам очевидцев, по дороге шла колонна военных грузовиков в сопровождении машины ГАИ. В колонну затесались легковушка и Газель. В результате «Нива» оказалась под колесами Урала. Легковой автомобиль раздавило в буквальном смысле слова. Газель тоже «встретилась» с военным грузовиком, у нее сильно повреждена передняя часть.

В социальных сетях появилось видео с места аварии.

- Вот почему нельзя влезать в колонну, - прокомментировали увиденное ярославцы.

По словам очевидцев, погибли два человека, один находился в «Ниве», второй - в Газели.

В настоящее время на месте аварии работает полиция. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU