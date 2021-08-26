Прощание с депутатом ярославской областной Думы Александром Воробьевым пройдет 27 августа

Александр Воробьев скончался 25 августа

Прощание с лидером ярославских коммунистов, депутатом Ярославской областной Думы Александром Воробьевым пройдет 27 августа с 10:00 до 12:00. Гражданская панихида состоится в ритуальном зале «Некрополь» по адресу: Ярославль, улица Загородный сад,9.

Александр Воробьев был госпитализирован в COVID-госпиталь 9 августа, до этого около недели болел дома. В больнице у него вывили поражение 60% легких, поместили в реанимацию. Вирус дал осложнение на сердце и утром 25 августа стало известно о кончине Александра Васильевича.