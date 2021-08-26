Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 8:45

Прощание с депутатом ярославской областной Думы Александром Воробьевым пройдет 27 августа

Александр Воробьев скончался утром 25 августа от коронавируса
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Воробьев скончался 25 августа

Александр Воробьев скончался 25 августа

Прощание с лидером ярославских коммунистов, депутатом Ярославской областной Думы Александром Воробьевым пройдет 27 августа с 10:00 до 12:00. Гражданская панихида состоится в ритуальном зале «Некрополь» по адресу: Ярославль, улица Загородный сад,9.

Александр Воробьев был госпитализирован в COVID-госпиталь 9 августа, до этого около недели болел дома. В больнице у него вывили поражение 60% легких, поместили в реанимацию. Вирус дал осложнение на сердце и утром 25 августа стало известно о кончине Александра Васильевича.