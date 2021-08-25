В Ярославле скончался депутат областной Думы Александр Воробьев. ФОТО: страница Дмитрия Миронова, "Фейсбук"

В Ярославле на 73-м году жизни скончался депутат ярославской областной Думы, лидер местных коммунистов Александр Воробьев.

В середине августа он был госпитализирован в COVID-госпиталь с коронавирусом, легкие были поражены на 60%. 22 августа Александра Воробьева перевели в реанимацию. К сожалению, коронавирус дал осложнения на сердце и спасти ярославского политика не удалось. Утром 25 августа он скончался.

Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов:

- Выражаю самые искренние соболезнования родным, близким, соратникам в связи с уходом из жизни Александра Васильевича Воробьева, одного из ярких общественных и политических деятелей области, депутата областной Думы, главы региональной фракции «КПРФ». Александр Васильевич всегда был чутким, неравнодушным человеком, отзывчивым к чужим проблемам. Поднимал острые для региона вопроса и помогал в их решении. Он щедро делился с окружающими своим ценным жизненным опытом. Светлая память об этом энергичном, целеустремленном, талантливом человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории Ярославской области.

Когда и где состоится прощание с Александром Воробьевым, КП-Ярославль сообщит позднее.