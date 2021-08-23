В Ярославской области пройдет всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб»

28 августа в регионе пройдут бесплатные экскурсии, лекции, мастер-классы и творческие встречи Фото: Михаил ФРОЛОВ

28 августа Ярославская область примет участие во всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». В полдень по всей России одновременно начнутся бесплатные экскурсии, лекции, мастер-классы и творческие встречи.

- В Ярославской области в акции участвуют 50 программ в 15 муниципальных образованиях. Лидером по числу предложенных программ стал Углич, обеспечивший почти четверть всего спектра экскурсий и мастер-классов, - пояснили в департаменте культуры региона.

Туристам предлагают экскурсии по Коровницкой слободе, замку купца Понизовкина, побывать в доме англичан в Гаврилов-Яме, узнать историю рыбинского пивоварения и многое другое. Ознакомиться с полной программой и записаться на экскурсию можно здесь.