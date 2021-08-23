«Накрыло широченной баржей»: в Ярославской области женщина спрыгнула с парома

Женщина спрыгнула с парома. Фото: Ирина Староверова, группа ВКонтакте «Подслушано в Ярославле».

Странный случай произошел вечером 21 августа на Волге около Мышкина Ярославской области. Рыбак на берегу наблюдал за паромом, который шел по реке, как вдруг увидел на судне панику.

- Я замечаю кипишь на судне и попытки кинуть спасательный круг на воду. Я понимаю, что кто-то выпал за борт. Машинист сбросил ход, на пароме бегает народ и взглядом ищет выпавшего. Человек упал в воду сбоку, и его сразу накрыла баржа. Время замирает... Люди бегают, персонал парома бегает и пытается что-то сделать, но человек под широченной баржей продолжает бороться за свою жизнь. В итоге его ловят с другой стороны баржи проплывающие люди на моторке, - рассказывает рыбак в группе ВКонтакте «Подслушано в Ярославле».

Позже стало известно, что человек вовсе не упал в воду, а намерено спрыгнул. Этот момент запечатлел видеоредактор одного из авто на пароме. На записи видно, как женщина перепрыгивает через бортик в реку.

- Люди на моторке отвезли человека на берег целого и невредимого. Видно было по состоянию, что он нахлебался воды и испытал сильный страх, побывав под баржей. А далее он обнял спасителей на моторке и просто ушел, - закончил свой рассказал очевидец.