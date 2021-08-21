В Ярославле бухгалтера центра дополнительного образования осудили за крупное мошенничество Фото: Артем КИЛЬКИН

46-летняя жительница Ярославля осуждена на 3 года условно за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. Работая главным бухгалтером центра дополнительного образования, она похитила более 6,3 миллионов рублей.

- Установлено, что в период с июня 2015 года по май 2019-го женщина вносила в платежные документы недостоверные сведения. В результате она похитила денежные средства, причинив ущерб бюджету муниципального образования, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Свою вину экс-бухгалтер признала полностью. Она способствовала расследованию, частично возместила ущерб. Суд, приняв во внимание эти смягчающие обстоятельства, назначил женщине 3 года условно.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск департамента образования мэрии Ярославля, с подсудимой взыскано в счет возмещения причиненного преступлением ущерба 5,3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.