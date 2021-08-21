Ремонт проспекта Машиностроителей в Ярославле завершат 27 августа Фото: Мэрия Ярославля

Ремонт проспекта Машиностроителей в Ярославле будет завершен к 27 августа. Об этом, ссылаясь на слова представителей подрядной организации, сообщили в мэрии города.

По контракту ремонт одной из главных магистралей Ярославля должен был закончиться еще к началу августа, но компания не уложилась в установленный график. За срыв сроков ей будут предъявлены штрафные санкции.

- Сегодня мы видим, что подрядная организация ускорилась, нарастила мощности и перешла к заключительной части ремонтных работ. На данный момент на участке полностью установлено барьерное ограждение, частично — перильное. Асфальт на проезжей части уложен на 90%. Лабораторные заключения по его качеству уже получены и соответствуют требованиям. Есть замечания по качеству покрытия тротуаров, поэтому подрядчик будет выполнять их переустройство. Также предстоит установить остановочные павильоны и завершить работы по благоустройству в зоне производства работ. Сейчас стоит задача не ускорить процесс, а выполнить ремонт качественно, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В свою очередь, подрядчик пояснил, почему не успел вовремя сдать объект. По его словам, к увеличению сроков ремонта привели необходимость устройства обводной линии на работающем коллекторе, демонтаж бетона, который обнаружили под асфальтом и дополнительные работы на тротуарах.