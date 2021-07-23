В Ярославле подрядчик извинился за ремонт на проспекте Машиностроителей

Проезжая часть полностью разрыта, в том числе и пешеходная зона. Фото: Мэрия Ярославля

Ремонтом проспекта Машиностроителей в Заволжском районе Ярославле занимается компания "ЕКС". Сейчас проезжая часть полностью разрыта, в том числе и пешеходная зона. Чтобы перейти с одной стороны дороги на другую, ярославцы преодолевают препятствия из ям, досок и щебня.

Ремонтируемый объект должны были сдать к 1 августа, но даже не профессиональным взглядом видно, что подрядчик не успеет этого сделать.

— Группа компаний «ЕКС» приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства в связи с ремонтными работами, - опубликовала редакция "76.RU" извинения компании.

За грубые нарушения извинениями не отделаться. На участок с проверкой выехали сотрудники мэрии. Рабочим дали сутки, чтобы сделать пешеходники удобными для жителей и убрать оградительные блоки, которые занимают часть тротуара.

- К более серьезным нарушением относится отставание от графика производства работ. По контракту ремонт должен быть закончен к концу июля, но подрядная организация в установленный срок не укладывается, поэтому с 1 августа начнется претензионная работа с наложением штрафных санкций за срыв сроков, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Подрядчик обязан привести в порядок проспект до начала учебного года. На объекте увеличили число рабочих и разрешили ремонт в ночное время.