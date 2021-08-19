У ярославской автошколы из-за долгов арестовали учебный автобус. ФОТО: УФССП по Ярославской области

У ярославской автошколы арестовали учебный автобус. Организация вовремя не заплатила налоги и попала в поле зрения суда, а после – и судебных приставов, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

- Руководство автошколы несвоевременно и не в полном объеме осуществляло налоговые выплаты. Сумма долга превысила 340 тысяч рублей. Пристав установил, что в собственности школы находится ряд транспортных средств и известил должника, что в случае неуплаты долга на данное имущество будет обращено взыскание, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Организация выплатила часть суммы, но она оказалась несоизмерима с суммой долга. Поэтому один из автобусов автошколы все же был арестован. Если долг не будет погашен, учебная машина пройдет процедуру оценки, после чего окажется на торгах.