«Подарок» на 8 марта: ярославну осудили за кражу украшений у спящей подруги

Женщина похищала ювелирные изделия дважды Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

36-летняя жительница Ярославля признана виновной по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Установлено, что в этом году 8 марта подруги собрались компанией отметить праздник в гостях у знакомого. Женщины отмечали свой день и выпивали алкоголь. Наутро после бурного отмечания гостья обнаружила, что с ее шеи исчез золотой крестик на золотой цепочке, общей стоимостью 22 тысячи рублей. К тому времени, как обнаружилась пропажа, обвиняемая уже успела сдать похищенное в ломбард.

Через 10 дней компания снова собралась и кража вновь повторилась. Женщина украла у все той же потерпевшей сережку из уха. Женщина вновь спала крепким сном и ничего не почувствовала. Украшение стоило 5,5 тысяч рублей.

- Обвиняемая находилась в розыске, на время следствия и суда содержалась под стражей. В качестве смягчающих вину обстоятельств при назначении наказания учтены наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, частичное возмещение ущерба, признание вины, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Суд назначил по совокупности преступлений 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев