МЧС предупредило о ливне и грозе в Ярославле Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупредило жителей Ярославля о непогоде. 17 августа ожидается ливень с грозой, а также сильный ветер.

- Днем 17 августа по Ярославской области и Ярославлю сохранится гроза, местами с ливнем, в отдельных районах усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, - пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области.

При этом, по данным Gismeteo, во вторник в Ярославле будет +28 градусов. В среду, 18 августа, ожидается +29, а дальше жара пойдет на спад. В четверг +25 и гроза, в пятницу - +23. В выходные прогнозируют дожди, в воскресенье – с грозами. Температура воздуха будет +22 в субботу и +21 в воскресенье.